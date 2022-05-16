Подрыв фугаса, биолаборатории и издевательства в интернате: фейки, распространяемые Россией 16 мая

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков и манипуляций, которые россияне продуцировали в течение 16 мая.

Так, каждый день враг придумывает новые дезинформационные вбросы, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Сегодня Россия распространяла ложь о подрыве украинскими спецслужбами фугаса, американских биолабораториях и насильственном удерживании преподавателей и воспитанников детской школы-интерната в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ЦПД в Telegram.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

Фейк. Пропагандистские СМИ продолжают дискредитировать украинских силовиков. Согласно их сообщению, "в Донецкой области украинские спецслужбы взорвали фугас, усиленный тонной аммиачной селитры, в результате чего образовалось ядовитое облако высотой около километра". Манипуляция. Президент РФ Путин заявил: "Американские биолаборатории на постсоветском пространстве собирают биологический материал, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а в Украине они по сути разрабатывали биологическое оружие". Фейк. В минобороны РФ заявили, что "в Святогорске Донецкой области на территории детской школы-интерната боевики нацбата оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО, при этом в подвальных помещениях насильственно удерживают преподавателей и воспитанников интерната".

Напомним, на днях посол США в ООН заявил, что фейки России о "биологическом оружии" могут означать запланированную атаку "под фальшивым флагом". Он заявил о попытке РФ отвлечь внимание от агрессии в Украине баснями о "биологическом оружии".

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