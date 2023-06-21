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Подрыв Каховской ГЭС: армия РФ сформировала группы из местных жителей, собирающих тела погибших людей

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Подрыв Каховской ГЭС: армия РФ сформировала группы из местных жителей, собирающих тела погибших людей

оккупанты пытаются скрыть последствия подрыва Каховской ГЭС

Таким образом оккупанты пытаются скрыть масштабы своего преступления.

Российские оккупанты пытаются скрыть последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Местные жители, которые "симпатизируют" военным РФ, помогают им собирать и эвакуировать тела погибших от потопа.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как отмечается, оккупанты сформировали команды из местных жителей, которые выступают за "русский мир". Они вовлечены в сбор и эвакуацию тел погибших.

"Данные группы начали объезд подтопленных районов, по Левому берегу Днепра от Новой Каховки до Голой Пристани. В задачу команды входит обнаружение тел погибших и вывоз их в морг Каланчака с последующим сожжением", — подчеркнул Александр Коваленко.

Контролируют эти группы сотрудники российской ФСБ – это позволяет им свободно передвигаться между блокпостами.

"В среднем в сутки осуществляется доставка около 70 тел погибших в Каланчак, после производится их кремация. Согласно предварительной информации, большая часть вывезенных трупов — это пожилые люди, которые не имели возможности вовремя покинуть место катастрофы. Также среди утопленников немало тел самих же российских оккупантов", — добавил аналитик.

Группы местных жителей получают в распоряжение также специальную технику по обустройству могильников и братских могил.

"Оккупанты всячески пытаются скрыть масштабы своего преступления", — подытожил Коваленко.

Напомним, что Россия отказалась пропускать миссию ООН в левобережную Херсонщину.

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Дата публикации
Просмотры
1038
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