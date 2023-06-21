Подрыв Каховской ГЭС: армия РФ сформировала группы из местных жителей, собирающих тела погибших людей

Российские оккупанты пытаются скрыть последствия подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Местные жители, которые "симпатизируют" военным РФ, помогают им собирать и эвакуировать тела погибших от потопа.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Как отмечается, оккупанты сформировали команды из местных жителей, которые выступают за "русский мир". Они вовлечены в сбор и эвакуацию тел погибших.

"Данные группы начали объезд подтопленных районов, по Левому берегу Днепра от Новой Каховки до Голой Пристани. В задачу команды входит обнаружение тел погибших и вывоз их в морг Каланчака с последующим сожжением", — подчеркнул Александр Коваленко.

Контролируют эти группы сотрудники российской ФСБ – это позволяет им свободно передвигаться между блокпостами.

"В среднем в сутки осуществляется доставка около 70 тел погибших в Каланчак, после производится их кремация. Согласно предварительной информации, большая часть вывезенных трупов — это пожилые люди, которые не имели возможности вовремя покинуть место катастрофы. Также среди утопленников немало тел самих же российских оккупантов", — добавил аналитик.

Группы местных жителей получают в распоряжение также специальную технику по обустройству могильников и братских могил.

"Оккупанты всячески пытаются скрыть масштабы своего преступления", — подытожил Коваленко.

Напомним, что Россия отказалась пропускать миссию ООН в левобережную Херсонщину.

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