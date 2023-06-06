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Подрыв Каховской ГЭС: Ермак заявил о последствиях для Крыма и ЗАЭС

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Подрыв Каховской ГЭС: Ермак заявил о последствиях для Крыма и ЗАЭС

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об угрозе после подрыва Каховской ГЭС / Фото: Офис президента Украины

Руководитель президентского офиса подчеркнул, что россияне совершили экоцид.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Каховская ГЭС. Очередное военное преступление российских террористов. Президент собирает СНБО. Это экоцид", – отмечается в заявлении главы ОП.

Он отметил, что россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды юга Херсонщины и Крыма, и возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы.

Ермак подчеркнул, что действия оккупантов также представляют угрозу для Запорожской АЭС.

"Власть работает как центральная, так и региональная. Безопасность людей сегодня – приоритет. Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", – резюмировал руководитель ОП.

Напомним, российские захватчики в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация жителей из опасных районов. Через несколько часов уровень воды станет критическим.

В результате подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались следующие села Херсонщины: Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

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Дата публикации
Просмотры
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