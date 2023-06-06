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Подрыв Каховской ГЭС: фото и видео последствий

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
2 мин
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Подрыв Каховской ГЭС: фото и видео последствий

Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Фото: Маxar

Уровень воды поднимается.

В ночь на 6 мая российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Информацию сообщило оперативное командование "Південь", а затем подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, началась эвакуация местного населения из опасных районов, а критического уровня вода достигнет через 5 часов (до 12:00).

Сайт ТСН.ua собрал фото и видео последствий разрушения дамбы.

В результате подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались следующие села Херсонщины: Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Фото: Маxar / ©
Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Фото: Маxar
Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Фото: Маxar / ©
Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Фото: Маxar

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

  • выключить все электроприборы,
  • взять документы и вещи первой необходимости,
  • позаботиться о близких и домашних любимцах,
  • следовать инструкциям спасателей и полицейских.
Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского / ©
Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского
Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского / ©
Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского / ©
Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Он заявил, что разрушением дамбы свидетельствует о том, что окупантов немедленно нужно выгонять с территории нашей страны.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

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Дата публикации
Просмотры
11к
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