Подрыв Каховской ГЭС: фото и видео последствий

В ночь на 6 мая российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Информацию сообщило оперативное командование "Південь", а затем подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, началась эвакуация местного населения из опасных районов, а критического уровня вода достигнет через 5 часов (до 12:00).

Сайт ТСН.ua собрал фото и видео последствий разрушения дамбы.

В результате подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались следующие села Херсонщины: Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Фото: Маxar

Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Фото: Маxar

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

выключить все электроприборы,

взять документы и вещи первой необходимости,

позаботиться о близких и домашних любимцах,

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского

Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС/Скриншот с видео Владимира Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Он заявил, что разрушением дамбы свидетельствует о том, что окупантов немедленно нужно выгонять с территории нашей страны.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

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