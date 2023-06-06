Подрыв Каховской ГЭС: фото и видео последствий

Уровень воды поднимается.
В ночь на 6 мая российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Информацию сообщило оперативное командование "Південь", а затем подтвердил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, началась эвакуация местного населения из опасных районов, а критического уровня вода достигнет через 5 часов (до 12:00).
Сайт ТСН.ua собрал фото и видео последствий разрушения дамбы.
В результате подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались следующие села Херсонщины: Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.
Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы,
- взять документы и вещи первой необходимости,
- позаботиться о близких и домашних любимцах,
- следовать инструкциям спасателей и полицейских.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Он заявил, что разрушением дамбы свидетельствует о том, что окупантов немедленно нужно выгонять с территории нашей страны.
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