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Подрыв Каховской ГЭС: Кулеба подвел итоги оказанной Украине помощи за неделю

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Подрыв Каховской ГЭС: Кулеба подвел итоги оказанной Украине помощи за неделю

Кулеба рассказал, как партнеры помогают Украине после подрыва ГЭС / Фото: Associated Press

ООН выполнила обещание и удвоила усилия по оказанию помощи Украине, отметил министр.

Спустя почти неделю после подрыва оккупантами Каховской ГЭС 19 государств предоставили Украине гуманитарную помощь. К спасательной коалиции еще будут присоединяться новые страны.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

"На данный момент у нас прошло 7 полных дней (после подрыва ГЭС — ТСН.ua), почти неделя. Что мы имеем? 19 стран уже выделили гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь из 12 стран уже прибыла. Вскоре прибудет из оставшихся семи, плюс будут добавляться новые страны, с которыми мы работаем", — заявил глава МИД.

От партнеров уже поступило 150 генераторов, по меньшей мере 120 надувных лодок, 400 насосов, 500 тысяч таблеток для очистки воды, а также горючее, питьевая вода, пакеты и сухпайки.

"Параллельно развернулась Организация объединенных наций, Международный комитет Красного креста начал работать – они тоже предоставляют свою гуманитарную помощь пострадавшему населению на правобережье", – сказал Кулеба.

В прошлый четверг, 8 июня, в ООН пообещали удвоить усилия по оказанию помощи. Организация это действительно сделала, отметил глава украинской дипломатии.

Напомним, Кулеба сообщил, что в мире выстраивается консенсус по поводу того, что именно Россия виновата в подрыве Каховской ГЭС. У международных партнеров Украины нет сомнений, что это сделала страна-агрессор, отметил Кулеба.

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Дата публикации
Просмотры
170
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