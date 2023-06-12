Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация в Херсонской области и насколько уменьшился уровень воды

В подтопленных пунктах ситуация остается без изменений.

В Херсонской области за ночь уровень воды в подтопленных городах, поселках и селах из-за подрыва РФ Каховской ГЭС снизился на 64 см. Всего подтопленными остаются 46 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в подтопленных пунктах ситуация остается без изменений.

"По состоянию на этот час вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3 метра 29 сантиметров. Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 сантиметра", — сказал Прокудин.

На Днепре в створе поста «Херсон» наблюдается снижение уровня воды. Зафиксированный уровень 3,31 м.

"На освобожденной территории затоплено 3801 дом. Несмотря на шквальный огонь российских террористов, продолжается спасательная операция. На правом берегу из водяной ловушки удалось вытащить 2 743 человека, из них - 228 детей и 77 маломобильных человек", - сказал глава ОВА.

Прокудин рассказал, что только из Херсона было эвакуировано 2318 горожан.

"На левом берегу ситуация остается критической. Россияне блокируют эвакуацию и сами не проводят, к тому же мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным жителям области, как это было вчера", – добавил Прокудин.

В Каховском водохранилище в створе поста «Никополь» уровень воды снизился на 7,73 м.

"В Херсонской области эвакуированы 2743 человека, в том числе 205 детей и 76 маломобильных лиц. Спасены 702 человека, в том числе 30 детей и 40 маломобильных лиц", - говорится в сообщении.

В результате подрыва развернута работа 14 эвакуационных пунктов, а также оказана психологическая помощь 371 человеку.

Добавим, что подрыв Каховской ГЭС повлияет на жизнь украинцев — ударит по кошелькам, повлияет на свет в домах и изменит рацион, говорится в ТСН.

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