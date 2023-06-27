Подрыв Каховской ГЭС не доставляет хлопот во время контрнаступления: в ВСУ рассказали о плане

Более того, в ОК "Юг" анонсировали, что "очень скоро будут результаты, которые всех порадуют".

Подрыв россиянами Каховской ГЭС не повлиял существенно на контрнаступление ВСУ и не доставил таких хлопот, на которые рассчитывал враг.

Об этом руководительница объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила на брифинге 27 июня.

Гуменюк отметила, что в боевой работе ВСУ произошли определенные изменения после подрыва Каховской ГЭС, однако они вкладываются в план контрнаступления.

"Силам обороны это (подрыв Каховской ГЭС – ред.) не доставило тех хлопот, на которые рассчитывали оккупанты. Но все же определенные изменения в боевой работе произошли. Однако они вкладываются в тот глобальный план продвижения Сил обороны, который так пугает оккупантов", – сказала спикер ОК "Юг".

Она также рассказала, что украинские войска продолжают результативную боевую работу по освобождению территорий. Эта работа продолжается по заранее сложившемуся плану.

"Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют", – заинтриговала Гуменюк.

Гуменюк – об угрозе теракта на ЗАЭС

Она прокомментировала намеки России на возможный подрыв Запорожской АЭС, сказав, что это еще один элемент в цепи техногенных шантажей. Финальная цель таких угроз врага – подстроить Украину и ее партнеров под свои замыслы и планы.

Представительница Сил обороны юга отметила – ситуация с Каховской ГЭС продемонстрировала, что российские угрозы небезосновательны и что страна-агрессор способна реализовать свой шантаж. Гуменюк подчеркнула необходимость того, чтобы мировое сообщество как можно скорее "включилось" и отреагировало.

Ситуация на фронте после подрыва Каховской ГЭС

Накануне Гуменюк сообщила, что российские войска пытаются вернуться на позиции, утраченные после взрыва Каховской ГЭС. Однако враг наталкивается на собственные ловушки: приходится разминировать территории, ведь вода разбросала минные заграждения.

По оценкам немецкого военного обозревателя Юлиана Репке, пересохшее в результате подрыва ГЭС Каховское водохранилище может стать плацдармом для украинского наступления.

Военный эксперт Иван Ступак тоже не исключает, что ВСУ могут контратаковать через пересохшее Каховское водохранилище. В то же время, он отметил, что такой сценарий могут рассматривать и российские войска.

Комментируя оценку Репке, военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев отметил, что и украинская, и российская армии не имеют технической возможности форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Эксперт пояснил, что "слишком большое расстояние между берегами и вряд ли его (водохранилища – ред.) почвы позволяют сейчас передвигаться гусеничной или, тем более, автомобильной технике".

В то же время партизанское движение "Атеш" заявляло 26 июня, что украинские войска могли зайти на левый берег Днепра в Херсонской области.

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