Подрыв Каховской ГЭС: оккупированный город Олешкы ушел под воду, жуткие фото и видео

Из-за теракта России Олешкы полностью подтоплены.
Российские террористы во вторник, 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС. Из-за действий оккупационной армии частично подтоплены населенные пункты на правом берегу Херсона. Оккупированные Олешкы практически полностью в воде.
Фото и видео публикуют в Сети.
Местные жители публикуют в социальных сетях последствия российского теракта. На кадрах видны затопленные здания. Люди снимают видео с крыш, поскольку российские оккупационные власти, как всегда, пренебрегают жизнями украинцев.
Гауляйтеры оккупированных Олешек заявили, что город практически полностью затоплен. Российские пропагандисты публикуют видео о якобы "эвакуации" украинского населения. На кадрах видны старенькие автобусы, которым оккупанты вроде бы планируют вывозить жителей подтопленных населенных пунктов.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
Российская террористическая армия 6 июня в 2:50 взорвала Каховскую ГЭС. Поэтому начало подтапливать населенные пункты украинского юга.
На правом берегу Херсонской области производится эвакуация. Ранее власти заявляли о подтоплении 71 дома и 3 мостов.
За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти страны-агрессора России позволили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов. В частности, речь идет о том, что расположены на временно оккупированных территориях Украины.
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