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Подрыв Каховской ГЭС: оккупированный город Олешкы ушел под воду, жуткие фото и видео

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5872
Время на прочтение
2 мин
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Подрыв Каховской ГЭС: оккупированный город Олешкы ушел под воду, жуткие фото и видео

Из-за теракта России на Каховской ГЭС Олешки ушли под воду / Фото: Фото из социальных сетей

Из-за теракта России Олешкы полностью подтоплены.

Российские террористы во вторник, 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС. Из-за действий оккупационной армии частично подтоплены населенные пункты на правом берегу Херсона. Оккупированные Олешкы практически полностью в воде.

Фото и видео публикуют в Сети.

Местные жители публикуют в социальных сетях последствия российского теракта. На кадрах видны затопленные здания. Люди снимают видео с крыш, поскольку российские оккупационные власти, как всегда, пренебрегают жизнями украинцев.

Олешки уходят под воду из-за теракта России. / © Фото из социальных сетей
Олешки уходят под воду из-за теракта России. / Фото: Фото из социальных сетей
Ситуация в Олешках из-за теракта России на Каховской ГЭС. / © Фото из социальных сетей
Ситуация в Олешках из-за теракта России на Каховской ГЭС. / Фото: Фото из социальных сетей
Олешки полностью под водой. / © Фото из социальных сетей
Олешки полностью под водой. / Фото: Фото из социальных сетей

Гауляйтеры оккупированных Олешек заявили, что город практически полностью затоплен. Российские пропагандисты публикуют видео о якобы "эвакуации" украинского населения. На кадрах видны старенькие автобусы, которым оккупанты вроде бы планируют вывозить жителей подтопленных населенных пунктов.

Город Олешки на Херсонщине почти полностью затоплен

Город Олешки на Херсонщине почти полностью затоплен

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Российская террористическая армия 6 июня в 2:50 взорвала Каховскую ГЭС. Поэтому начало подтапливать населенные пункты украинского юга.

На правом берегу Херсонской области производится эвакуация. Ранее власти заявляли о подтоплении 71 дома и 3 мостов.

За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти страны-агрессора России позволили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов. В частности, речь идет о том, что расположены на временно оккупированных территориях Украины.

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Дата публикации
Просмотры
5872
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