Подрыв Каховской ГЭС: оккупированный город Олешкы ушел под воду, жуткие фото и видео

Российские террористы во вторник, 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС. Из-за действий оккупационной армии частично подтоплены населенные пункты на правом берегу Херсона. Оккупированные Олешкы практически полностью в воде.

Фото и видео публикуют в Сети.

Местные жители публикуют в социальных сетях последствия российского теракта. На кадрах видны затопленные здания. Люди снимают видео с крыш, поскольку российские оккупационные власти, как всегда, пренебрегают жизнями украинцев.

Олешки уходят под воду из-за теракта России. / Фото: Фото из социальных сетей

Ситуация в Олешках из-за теракта России на Каховской ГЭС. / Фото: Фото из социальных сетей

Олешки полностью под водой. / Фото: Фото из социальных сетей

Гауляйтеры оккупированных Олешек заявили, что город практически полностью затоплен. Российские пропагандисты публикуют видео о якобы "эвакуации" украинского населения. На кадрах видны старенькие автобусы, которым оккупанты вроде бы планируют вывозить жителей подтопленных населенных пунктов.

Город Олешки на Херсонщине почти полностью затоплен

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Российская террористическая армия 6 июня в 2:50 взорвала Каховскую ГЭС. Поэтому начало подтапливать населенные пункты украинского юга.

На правом берегу Херсонской области производится эвакуация. Ранее власти заявляли о подтоплении 71 дома и 3 мостов.

За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти страны-агрессора России позволили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедших в результате "военных действий" и терактов. В частности, речь идет о том, что расположены на временно оккупированных территориях Украины.

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