Подрыв Каховской ГЭС: около полутысячи жителей Олешек, вероятно, погибли, потому что РФ запретила эвакуацию

Россияне на захваченных территориях не эвакуировали украинцев, не получивших оккупационные аусвайсы.

Сотни жителей оккупированных Олешек, вероятно, погибли после подрыва Каховской ГЭС, потому что россияне отказали в эвакуации.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Как известно, россияне на оккупированных территориях не эвакуировали из подтопленных населенных пунктов людей, не имеющих российского паспорта.

По данным Центра, более 500 жителей оккупированных Олешек на левобережье Херсонщины, вероятно, погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

"Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта. Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть", – говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления добавляют, что это преступление окупантов в отношении гражданского населения имеет все признаки геноцида.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на левобережной Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС оккупанты заблокировали все возможные пути выезда и запретили эвакуацию. Оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения паспорта РФ.

В частности, в Олешках оккупанты забрали у местных лодки и не выпускали людей.

Напомним, по состоянию на утро 19 июня увеличилось количество погибших из-за паводков, которые вызвали подрыв Каховской ГЭС.

Легитимный мэр Олешек Евгений Рыщук отмечал, что на подтопленной территории – хаос, сказать, сколько людей погибло, невозможно.

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