Подрыв Каховской ГЭС: ООН не осуждает теракт из-за влияния России

В ООН, согласно своим принципам, должна осуждать любое влияние на окружающую среду и жизнь мирных людей. У них есть даже соответствующая Конвенция о запрете военного воздействия на природу. Однако когда российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС — осуждение от ООН не последовало. Эта Конвенция в свое время была инициирована СССР.

Об этом ТСН рассказал председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

“Эта Конвенция в свое время была инициирована СССР. Ее сторонами есть и Украина и Россия. Согласно этой конвенции Украина может обратиться в Совет Безопасности ООН. Вопрос в том, что Россия может заблокировать в Совете Безопасности ООН любую резолюцию. Поэтому, по моему мнению, нужно одновременно ставить вопрос о том, что у России нет никаких правовых оснований для пребывания в ООН. Подрыв Каховской ГЭС – это также военное преступление. Нарушение Женевской конвенции 1949 г. и дополнительного протокола к ней. Это преступление входит в юрисдикцию МКС”, – рассказал Александр Мережко.

Напомним, что из-за подрыва Каховской ГЭС в реку Днепр попали по меньшей мере 150 тонн машинной смазки и может попасть еще более 300 тонн, а в зоне подтопления оказалось 80 населенных пунктов.

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