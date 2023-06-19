Подрыв Каховской ГЭС: Россия отказалась пропускать миссию ООН на левобережную Херсонщину

В организации призвали российские власти действовать в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Россия отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к жителям оккупированного левобережья Херсонщины, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом заявила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун.

Браун сообщила, что ООН сотрудничает с правительствами Украины и России по эффективной доставке гуманитарной помощи всем пострадавшим в результате разрушения Каховской дамбы.

"Правительство РФ пока отклонило наш запрос на доступ к территориям, которые находятся под ее временным военным контролем", – говорится в заявлении гуманитарной координатора ООН.

Она отметила, что организация дальше будет искать доступ к людям на левом берегу Херсонщины.

"Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву", – заявила Браун.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего водой из Днепра затопило Херсонщину и чистину Николаевщины. Из Херсонщины устроили эвакуацию, которой активно препятствуют российские захватчики, устраивая обстрелы и не выпуская жителей захваченного левобережья.

По оценкам экспертов из США, Каховскую ГЭС, вероятнее всего, разрушил взрыв изнутри. Удар извне вряд ли мог повлечь такие последствия.

За расследование подрыва Каховской ГЭС примутся прокуроры Международного уголовного суда в Гааге. Дело будут расследовать как нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, что повлекло человеческие жертвы и нанесло масштабный ущерб окружающей среде.

После подрыва ГЭС вода постепенно спадает: по состоянию на утро 18 июня на юге оставался подтопленным 41 населенный пункт. Известно о 17 погибших в результате подрыва станции, еще 31 человек пропал без вести.

Херсонщина освобождается от воды - работы много - Прокудин

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