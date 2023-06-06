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Подрыв Каховской ГЭС: Россия пошла на циничный шаг в ООН

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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3335
Время на прочтение
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Подрыв Каховской ГЭС: Россия пошла на циничный шаг в ООН

Россия созывает заседание Совбеза ООН, потому что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. / Фото: Associated Press

В подрыве Каховской ГЭС российские террористы обвинили Украину.

Российские террористы после того, как взорвали Каховскую ГЭС, что спровоцировало масштабный экоцид на юге Украины, заявили, что будут созвать Совбез ООН.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя цинично решил оправдать российских окупантов за теракт, который они совершили на Каховской ГЭС. Страна-террорист решила из-за этого обратиться в ООН.

В уничтожении Каховской ГЭС оккупанты традиционно обвинили Украину, хотя еще с 2022 года террористы захватили этот объект.

Отметим, что Украина тоже обращалась с необходимостью созыва Совбеза ООН из-за теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС.

Напомним, следственный комитет РФ заявил о расследовании обстоятельств "разрушения Каховской ГЭС " по статье о теракте российского УК. В подрыве традиционно обвиняют Украину.

Также спикер Кремля Дмитрий Песков цинично обвинил Украину в том, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, спровоцировав экологическую и гуманитарную катастрофы.

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Дата публикации
Просмотры
3335
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