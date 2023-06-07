Подрыв Каховской ГЭС россиянами: Пионтковский назвал две возможные причины

Подрыв Каховской ГЭС оккупанты могли совершить из-за панического страха контрнаступления ВСУ, а также, чтобы шантажировать Запад.

Об этом российский политолог Андрей Пионтковский сказал "24 каналу".

"Военный эффект сравнительно мал, эта опция не была центральной. К сожалению, форсирование Днепра без авиационной поддержки, которую Украина получит всего за несколько месяцев… Вряд ли это было основное направление", – сказал Пионтковский.

Он отметил, что таким образом оккупанты пытаются шантажировать Запад.

"Им важно показать, что они крутые и отвязные, поэтому с легкостью могут взорвать ГЭС или что-нибудь другое. Не удивительно, что сразу возникла угроза возможной аварии на ЗАЭС. Это продолжающийся шантаж. Мол, если вы не пойдете на то, чем сейчас завалили Киев (всякими мирными предложениями прекращения огня, чтобы Владимир Путин мог сохранить часть украинских территории и продать это своим людям как почетную ничью), тогда мы пойдем на все, что угодно», – пояснил Пионтковский.

Как подытожил эксперт, "здесь и паника, и шантаж одновременно. Именно такая комбинация возможна с психологической точки зрения".

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС, а значит, ее уничтожения, цена строительства новой может составить около 1 млрд долларов. Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины.

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