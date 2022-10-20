Подрыв Каховской ГЭС: у Зеленского раскрыли настоящий замысел Кремля

В Зеленском сообщили, что настоящий план по Каховской ГЭС командующего российской армией Суровикина есть масштабная техногенная катастрофа на юге.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, план Кремля состоит из трех пунктов:

Первое – минирование дамбы и трансформаторов.

– минирование дамбы и трансформаторов. Второе – принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ.

– принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ. Третье — затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

"Россия готовит техногенную катастрофу", – подчеркнул советник главы ОП.

Россия готовит теракт на Каховской ГЭС

Зеленский во время выступления в Евросовете предупредил, что Россия намерена взорвать Каховскую ГЭС и обвинить в этом Украину. По его словам, российские кафиры заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Ее плотина удерживает объем около 18 млн куб. м воды. И если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать из-за российского теракта.

Ранее о том, что россияне планируют совершить нападение на Каховскую ГЭС, а затем обвинить в этом украинских военных, сообщили в мериканском Институте изучения войны. В отчете отмечалось, что подтопления, которые могут стать следствием атаки, армия РФ использует в качестве прикрытия для запланированного отступления из Херсона.

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