Подрыв Каховской ГЭС: в Днепр попало не менее 150 тонн машинной смазки

Есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в реку Днепр попали не менее 150 тонн машинного масла и может попасть еще более 300 тонн, а в зоне подтопления оказалось 80 населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте президента.

Об этом сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны по ситуации на Каховской ГЭС.

"Членам СНБО рассказали, что около 02:50 ночи во вторник враг совершил внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС, об этом немедленно проинформировали все чрезвычайные службы и военных. Кроме того, в Днепр попало по меньшей мере 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 30 тонн.

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Несмотря на это, персонал продолжает держать персонал под контролем и "имеет инструменты на случай любого развития событий", заверили члены СНБО.

Известно, что докладывали на заседании Совбеза министр внутренних дел Игорь Клименко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Известно, что под подтоплением оказалось 80 населенных пунктов. Жертв среди гражданского населения и военных не зафиксирован.

Напомним, подрыв россиянами Каховской ГЭС представляет огромную угрозу для экологии юга Украины и временно оккупированного Крыма.

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