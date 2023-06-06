Подрыв Каховской ГЭС: в Гидрометцентре рассказали, насколько поднялся уровень воды

В Украинском гидрометцентре говорят, что в результате подрыва плотины Каховской ГЭС россиянами наблюдается стремительное затопление территории Херсонской области.

"Затоплена значительная территория Херсонской области, хозяйственные и жилые объекты. По данным пункта наблюдения, в городе Херсон, уровень воды по состоянию на 13:00 поднялся на 2,2 метра. Наблюдаются значительные затопления, что будет дальше сказать, пока сложно", – рассказывает сайту ТСН.ua Илья Перевозчиков, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Он добавляет, что спрогнозировать пик затопления сейчас невозможно. Это техногенная авария и специалисты не знают ни диаметра прорыва плотины, ни скорости течения, чтобы можно было произвести точные расчеты.

"Пока могу сказать, что объявлен третий уровень опасности — красный — самый высокий уровень. Это касается прирусловых населенных пунктов в Каховском, Бориславском, Херсонском и Скадовском районах Херсонской области", — добавляет Илья Перевозчиков.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области и станция полностью оказалась под водой.