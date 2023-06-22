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Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской области оккупанты сжигают тела погибших

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской области оккупанты сжигают тела погибших

В Херсонской области оккупанты сжигают тела погибших / Фото: Getty Images

В результате большой воды, по словам экспертов, погибли многие мирные жители.

Российские оккупанты на Херсонщине сжигают тела украинцев. Для этого они привлекли местных жителей, собирающих останки.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сейчас российские оккупационные войска организуют группы, которые собирают по населенным пунктам... в зоне затопления и вывозят трупы погибших для сжигания. Их просто сжигают, чтобы заметать следы своего преступления. А речь идет о большом количестве гражданского населения, погибшего в результате обширной воды". Это следует рассматривать как прямой геноцид", — отметил Александр Коваленко.

Напомним, что армия РФ сформировала группы из местных жителей, собирающих тела погибших людей.

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