Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской области оккупанты сжигают тела погибших

Российские оккупанты на Херсонщине сжигают тела украинцев. Для этого они привлекли местных жителей, собирающих останки.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сейчас российские оккупационные войска организуют группы, которые собирают по населенным пунктам... в зоне затопления и вывозят трупы погибших для сжигания. Их просто сжигают, чтобы заметать следы своего преступления. А речь идет о большом количестве гражданского населения, погибшего в результате обширной воды". Это следует рассматривать как прямой геноцид", — отметил Александр Коваленко.

Напомним, что армия РФ сформировала группы из местных жителей, собирающих тела погибших людей.

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