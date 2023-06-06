Подрыв Каховской ГЭС: в Кривом Роге бутылка воды достигла рекордной стоимости (фото)

Город частично зависит от Коховской ГЭС, однако власти к действиям оккупантов готовились.

В Кривом Роге из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в десятки раз подорожала вода. Недавно местные власти сообщали о сложной, но контролируемой ситуации.

Соответствующие фотографии появились в соцсетях.

“В Кривом Роге на 30% города – это Центрально-Городской, частично – Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы – вода подается от Карачунов. Здесь рисков нет. На 70% города — остальные районы — вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное", — рассказал городской голова Александр Вилкул.

По его словам, власти понимали риски еще год назад, поэтому подготовились к этому заранее. Однако паника у местных жителей все же взяла свое. Граждане выстраивались в огромные очереди у супермаркетов.

Из-за такого наплыва покупателей, предприниматели подняли стоимость воды до рекордных цифр. Так, шестилитровая бутылка воды в одном из магазинов стоит 239 гривен.

Рекордная стоимость воды в Кривом Роге / Фото: соцмережі

Напомним, что подрыв россиянами Каховской ГЭС представляет огромную угрозу для экологии юга Украины и временно оккупированного Крыма.

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