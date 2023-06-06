Подрыв Каховской ГЭС: в Минобороны назвали причины теракта и почему оккупанты получили противоположный эффект

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на подрыв российскими террористами Каховской ГЭС. Она подчеркнула, что оккупанты получили противоположный эффект от своего преступления.

Об этом она написала на своем телеграмм-канале.

Маляр подчеркнула, что российская террористическая армия совершила очередное преступление, которое может повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу.

"Целенаправленный подрыв дамбы был совершен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с происходящих в белгородской области событий. В то же время российские оккупанты получили противоположный эффект", — считает она.

Маляр отметила, что жители оккупированных территорий Украины оказались в критической ситуации.

"В настоящее время в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. Кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке", – отметила она.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Российская террористическая армия во вторник, 6 июня, в 2:50 намеренно взорвала Каховскую ГЭС, чтобы спровоцировать экоцид в Украине. Сначала оккупанты хвастались своим преступлением, однако впоследствии начали оправдываться.

Президент Зеленский назвал действия российских террористов экоцидом. Он подчеркнул, что Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на сейчас в области из-за подрыва Каховской ГЭС продолжает прибывать вода. Сейчас известно о 71 подтопленном доме и трех мостах, власти проводят эвакуацию населения из зон риска.

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