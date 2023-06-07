Подрыв Каховской ГЭС: в Минобороны прокомментировали ложь РФ о "причастности Украины"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала фейки России о том, что "Украина причастна к подрыву Каховской ГЭС". Она подчеркнула, что оккупанты постоянно в своих преступлениях обвиняют других, однако Россия в цивилизованном мире — это токсичная страна, к которой нет доверия.

Об этом она сказала 7 июня в эфире телемарафона.

Маляр подчеркнула, что после каждого своего теракта страна-агрессор пытается во всем обвинить Украину. Она добавила, что некоторые страны мира до сих пор не осудили РФ, поскольку продолжают сотрудничать с кремлевским режимом или из-за своего нейтралитета.

"Россия настолько токсична в мире, их слову нет доверия. Неважно, что они заявляют. Россияне за деньги продвигают свою позицию", – отметила Маляр.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

6 июня 2023 в 2:50 российская террористическая армия совершила очередное военное преступление — оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

Украинские власти и ученые называют это экоцидом и катастрофой для южных областей Украины. Известно уже о подтоплении 80 населённых пунктов. Украина приступила к эвакуации людей с правого берега Херсонщины. В то время как жители оккупированных Олешек и Голой Пристани вынуждены ночевать на крышах своих помещений, поскольку гауляйтеры и оккупанты, как всегда, пренебрегают украинцами.

В ВСУ говорят, что действия террористической армии не повлияют на контрнаступление ВСУ.

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