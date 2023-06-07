Подрыв Каховской ГЭС: в Олешках оккупанты забрали лодки и не выпускают людей

В оккупированном городе Олешки на левобережной Херсонской области уже есть первые погибшие в результате подтопления.

Об этом рассказал законный городской голова Олешек Евгений Рыщук, передает "Эспрессо".

"Уже есть информация о первых погибших в Олешках. Мне пришла подтвержденная информация. Написано: "Уже есть информация о погибших". Сколько людей, я еще не знаю", – заявил мэр.

По его словам, проблема могла быть несколько меньше, ведь у многих местных были лодки, поэтому был шанс спастись. Однако когда был взорван Антоновский мост, оккупанты отобрали все плавсредства.

"В городе нет лодок. Люди самоорганизуются и начали снимать других с крыш. Есть информация, что в подтопленных населенных пунктах россияне людей не выпускают. Они издеваются над людьми. МЧС РФ не подключилось к решению проблем людей, те же по себе спасаются. Люди собираются в центре города, в больнице — там более 300. Люди ищут убежища, где было бы сухо, была крыша над головой и выживать.С электроэнергией проблемы, есть уже проблемы с питьевой водой — большинство людей брали ее из скважин, которые были дома. Сейчас туда может попасть инфекция и заразить людей", – говорит Евгений Рыщук.

Ранее сообщалось, что оккупированный город Олешки затопил, однако оккупанты отказались помогать людям.

Напомним, жительница Херсона рассказала об экологической катастрофе в городе.

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