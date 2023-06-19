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Подрыв Каховской ГЭС: в ООН отреагировали на отказ РФ пропускать миссию в левобережную Херсонщину

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2017
Время на прочтение
2 мин
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Подрыв Каховской ГЭС: в ООН отреагировали на отказ РФ пропускать миссию в левобережную Херсонщину

РФ не допускает миссию ОНН на подтопленное левобережье Херсонщины

Россия отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к жителям оккупированного левобережья Херсона.

Российское правительство отклоняет запросы о доступе к оккупированным территориям. Тем не менее, в ООН продолжат попытки получить этот доступ и призвали россиян не нарушать обязательств по Международному гуманитарному праву.

В эксклюзивном комментарии ТСН представитель управления ООН Савино Абреу подчеркнул, что украинская сторона сразу предоставила гарантии безопасности. От россиян — их напрасно ждут до сих пор, однако, переговоры — продолжаются.

"К сожалению, я не могу раскрывать деталей продолжающихся переговоров. Это чувствительный вопрос, но могу сказать один: мы продолжаем пытаться на самых высоких уровнях сделать так, чтобы мы смогли поддержать украинцев, которым нужна наша помощь, независимо от того, где они живут .У нас есть гуманитарная помощь, вы видите позади меня — у нас лодки, машины-амфибии, но они не дают нам гарантий безопасности, вчера нам снова отказали, именно поэтому в обнародованном заявлении Россию призывают уважать международное право", — рассказал спикер ООН.

Напомним, Россия отказалась пропускать гуманитарную миссию ООН к жителям оккупированного левобережья Херсонщины, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
2017
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