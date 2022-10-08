Подрыв Крымского моста: оккупанты заявили, что полностью восстановили железнодорожное движение

В РФ говорят, что уже сегодня по мосту пойдут грузовые и пассажирские поезда.

После сильного взрыва на Крымском мосту, который произошел сегодня около 6 утра, оккупанты утверждают, что полностью восстановили железнодорожное движение.

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

"Железной дорогой, могу сказать, что движение полностью восстановлено. Уже сегодня им пойдут и грузовые, и пассажирские поезда в обычном режиме", — сказал он.

Также Хуснуллин заявил, что поручил в течение суток составить план-график восстановительных работ на мосту.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

На Крымском мосту произошел взрыв утром 8 октября. Это мог сдетонировать грузовик с двигавшимся по мосту взрывчаткой, говорят в РФ. В результате взрыва загорелась и железнодорожная часть моста, ведь там были расположены эшелоны с горючим.

На большом количестве опубликованных в Сети фото и видео зафиксированы обрушение автомобильной части Крымского моста и существенное повреждение железнодорожной.

Согласно данным из источников издания The Washington Post организаторами взрыва на Крымском мосту могли быть украинские спецслужбы.

Однако, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, подрыв Крымского моста – следствие конфликта между ФСБ России и Минобороны страны.