Подрыв Крымского моста: в командовании Объединенных сил назвали свою версию

Причастна ли Украина к взрыву на Крымском мосту, генерал-лейтенант не подтвердил и не опроверг этот факт.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что к взрыву на Крымском мосту причастны силовые структуры России, между которыми сейчас идут разборки.

Об этом Наев сообщил в разговоре "Общественного" в рамках телемарафона.

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"Нам это тосно неизвестно (было ли что-то на мосту – ред.) По источникам страны-агрессорки, которые нам поступают, это могли быть разборки между своими ведомствами на территории РФ. В любом случае информация о том, что это (удар по Крымскому мосту – ред.) стало причиной массированных ударов — это было сделано искусственно, чтобы обвинить Украину", — отметил он.

На вопрос, причастна ли Украина к взрыву на Крымском мосту, генерал-лейтенант не подтвердил и не опроверг этот факт.

"Я не причастен к принятию таких решений, но из того, что известно, одна из версий – это были разборки между силовыми ведомствами в самой России", – прокомментировал он.

Взрыв на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с Россией, раздался 8 октября около 6 часов утра. В антитеррористическом комитете РФ назвали свою версию. Там заявили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Позже, как пишет информационное издание The Telegraph, страна-террористка РФ уже утверждает, что уничтожила "украинские террористические очаги" после взрыва Крымского моста. В ФСБ заявили о задержании 8 подозреваемых. Организатором россияне считают Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова.

Тем временем российское издание Meduza.io, занимающееся расследованиями, проинформировало, что при взрыве на Крымском мосту погиб судья, слушавший дело против дочери Кадырова. По информации из открытых источников, погибший судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов был назначен на должность в мае 2014 года указом Путина. В последнем деле, которое Маслов вел перед смертью, обвиняемой была дочь Рамзана Кадырова Айшат.

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