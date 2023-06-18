Подрыв Крымского моста – важнейшая задача для ВСУ: объяснение Жданова

Вооруженные силы Украины должны атаковать Крымский мост, ведь моральный ущерб от разрушения Крымского моста будет в разы больше, чем физическая потеря моста как функционала, связующего звена между РФ и украинским Крымом. Однако пока Украина не имеет оружия такой дальности.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Единственная проблема на сегодняшний день - это дальность, мы не достаем сейчас ничем до моста. Нам надо немного продвинуться вперед, тогда мы достанем до Крымского моста. На мой взгляд, это будет самая важная задача Генерального штаба, она будет первична. Как только у нас будет такая возможность - мы нанесем удар по Крымскому мосту", — отметил он.

Жданов подчеркнул, что Крым нужно запереть и вернуть статус полуострова. Именно тогда отступление оккупационных войск будет вдоль Азовского побережья, потому смысла отступать в Крым не будет. Группировка в Крыму будет заперта в ловушку.

Напомним, в Крыму российско-оккупационная "власть" начинает понемногу забирать Черноморский флот.

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