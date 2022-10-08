Подрыв Крымского моста: владелец фуры, которая якобы взорвалась, записал видеообращение

Отметим, что версия с грузовиком, который якобы был напичкан взрывчаткой и сорвался прямо на мосту, не является единственной.

Владелец грузовика, предположительно взорвавшегося на Крымском мосту, отрицает свою причастность к инциденту.

Парень записал видеообращение, которое распространяют российские телеграммы-каналы.

"Я, Юсубов Самир Сеймур-Оглы, 1996 года рождения, к случившемуся на Крымском мосту отношения не имею. Фура оформлена на меня. На ней работает дядя Юсубов Махир Насиб-Оглы. Всю жизнь занимается грузоперевозками", – говорит он. .

По словам родственников, сейчас Махир Юсубов, который мог находиться за рулем грузовика, не выходит на связь.

Российские Telegram-каналы также сообщают, что в домах родных владельца грузовика проходят обыски, а сам он находится за границей.

Отметим, что версия с грузовиком, который якобы был напичкан взрывчаткой и сорвался прямо на мосту, не является единственной.

В частности, судя по кадрам инцидента, снятых под Крымским мостом, можно предполагать, что это был либо подводный взрыв, либо взрывное устройство было закреплено на опорах или на лодке.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел сегодня около 6 часов утра.

Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив. К ней уже начали собираться огромные очереди россиян, чтобы уехать с полуострова.

Позже оккупанты показали, как выглядит сейчас поврежденный мост. Все было снято с такого ракуса, чтобы не шокировать реальностью россиян.

Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

Позже главный коллаборант и "гауляйтер" оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение невредимыми полосами моста возобновили. Но только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики пока не пропускают.