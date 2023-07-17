Подрыв "лишней конструкции": что происходит после "бавовни" на Крымском мосту

Оккупационные власти призвали жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост.

В ночь на 17 июля во временно оккупированном Крыму прогремели два взрыва. Оккупационные власти сообщили о гибели двух человек и обвинили в атаке по мосту украинские спецслужбы.

В полпятого утра во временно оккупированном Крыму начинается паника — говорят, Керченский мост упал. Местные сразу начали оценивать состояние повреждений, передает корреспондентка ТСН Виктория Ковцун в эфире телемарафона.

В опубликованных в Сети видео можно разглядеть – один пролет моста разрушен полностью, еще один сошел с опоры. Впрочем, оккупационное руководство традиционно сообщает, что произошло "ЧП".

"Нанесенные повреждения остановили работу и паромной переправы между оккупированным полуостровом и Краснодарским краем РФ и движение поездов. Впрочем, российские пассажиры, которые ехали отдыхать на оккупированный украинский полуостров, убеждены – причин паники нет", — говорится в сюжете.

Через несколько часов поезда по Керченскому мосту все же запустили, а его пассажиры поспешили делиться в Интернете впечатлениями от повреждений переправы. А других желающих попасть на полуостров оккупационные власти призывают обходить поврежденный мост.

Пропагандистские СМИ традиционно обвинили в так называемой чрезвычайной ситуации Украину. Впрочем, на крымский "хлопок" в нашей СБУ ответили стихами:

"Соловей, родной брат, снова мост пошел "поспать". Но раааз… Два", — прокомментировали инцидент в СБУ.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что причины разрушения официально не будут комментировать, впрочем отметил «Крымский мост – конструкция там излишняя». Заинтриговал своей реакцией и глава офиса Президента Андрей Ермак, в своем телеграмме он написал: "Между прочим, тоже ожидается….".

В то же время с вечера командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский написал, что готовят для российских войск "колыбельную". Впрочем, имел ли он в виду Крымский мост, пока неизвестно.

В Сети уже шутят о том, что конструкция не выдержала большого наплыва российских туристов, которым хочется до украинского Крыма. Также один за другим появляются мемы о новом хлопке на Крымском мосту.

"Хотя октябрьские шутки о Крымском городе тоже остаются актуальными. Тогда взрыв на мосту разрушил 64-метра пролета. Степень повреждений на этот раз еще изучают. Между тем оккупационные власти уверяют, что в Крыму хватает топлива и продуктов. Зато в Сети отчитываются о крупных очереди на заправках и давку на дорогах.

Между тем местные "власти" уже сформировали оперативный штаб в связи с ЧП. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

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