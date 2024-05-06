Подрыв моста через канал Северский Донец — Донбасс: в ОСУВ Хортица сделали заявление

Спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин опроверг уничтожение ВСУ моста через канал Северский Донец — Донбасс, о чем ранее заявил военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Информацию Назар Волошин прокомментировал в эфире телемарафона вечером 6 мая.

"ВСУ мост через канал Северский Донец — Донбасс не взрывали. Наоборот, наши подразделения отстраивают мост для того, чтобы иметь пути сообщения. И именно когда шел процесс, когда наш грузовик находился там и привез стройматериалы, по нему попали FPV-дроны", — заявили в ОСУВ Хортица.

По его словам, российские войска не могут захватить Времен Яр, ведь не имеют достаточно сил для полноценного наступления.

Тем временем россияне атакуют Времен Яр по флангам. Однако отбросить украинские войска в направлении Ивановского и Андреевки им не удается.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на протяжении двух суток находился в частях, осуществляющих оборону в Покровском и Кураховском направлениях. Там враг не может прорвать оборону и выйти в Курахово и Покровск.