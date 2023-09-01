Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: археологи на Хортице обнаружили сотни исторических артефактов

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на Хортице обнаружили уже более тысячи археологических находок.

Об этом в эфире "Общественного радио" сказал научный сотрудник отдела охраны памятников истории, археологии и природы заповедника "Хортица" Анатолий Волков.

Как отмечается, после подрыва Каховской ГЭС на Хортице, расположенной ниже плотины ДнепроГЭС, обнаружили уже более тысячи разнообразных археологических артефактов.

"Мы учитываем как находки и мелкие обломки керамики размером, например, несколько сантиметров. Если так все считать, то уже более 1000 находок мы нашли. Здесь учтены как обломки, о которых я рассказал, так и монеты, шары, пряжки, пуговицы и т.д. То есть, это не ценные вещи, но это материал, который несет историческую информацию — о культурном быте древности, о военных событиях", — рассказал Анатолий Волков.

После подрыва Каховской ГЭС археологи обнаруживают сотни археологических находок/Остров Хортица

Напомним, что Зеленский обещает восстановить Каховскую дамбу, но сколько это будет стоить – пока не знает.

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