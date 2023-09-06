Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: Украина потеряла годовой запас питьевой воды

Вода будет продолжать тщетно тратиться, пока не будет построено заграждение.

Украина из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС на Херсонщине потеряла годовой запас питьевой воды.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил руководитель госкомпании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, наше государство потеряло годовой запас питьевой воды из-за взрыва на Каховской ГЭС. И вода будет продолжать тщетно расходоваться, пока не будет построено заграждение. Для возведения временного гидросооружения, чтобы остановить износ воды нужно будет три месяца, чтобы обеспечить мостовой переход с правого на левый берег нужно 5-6 месяцев.

"Мы потеряли от 35 до 40% питьевой воды. До подрыва у нас было примерно 18,6 млн кубокилометров воды, а осталось в русле реки 3-3,5 млн кубокилометров", — сказал Игорь Сирота.

Он также добавил, что такой объем воды наше государство могло потреблять в течение года.

Напомним, что в Сети показали новые спутниковые снимки Каховской ГЭС после подрыва оккупантами.

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