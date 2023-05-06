Подрыв пропагандиста Прилепина: взрыв был настолько мощный, что перекинуло автомобиль (фото, видео)

Известно, что автомобиль буквально рассыпался, а на месте происшествия образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра в глубину.

Автомобиль с российским пропагандистом Захаром Прилепиным взорвали в российском городе Нижний Новгород. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что автомобиль буквально перекинуло.

Как отмечают росСМИ, Прилепин или то, что от него осталось, все еще находится на месте взрыва. Медики ожидают, когда прилетит вертолет, чтобы транспортировать его в больницу.

Авто буквально рассыпалось

Взрыв был очень мощным. Сначала автомобиль подбросило вверх. После этого машина перекинулась. Известно, что автомобиль буквально рассыпался, а на месте происшествия образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра в глубину.

Прилепин ранен, а дочь уцелела

РосСМИ сообщают, что водитель авто погиб на месте. Что касается самого Прилепина, он якобы получил ранение ног и находится в тяжелом состоянии.

Также погибнуть могла и его дочь, но она перед взрывом вышла из машины.

Журналисты сообщают, что Прилепин с дочерью и водителем ехали в село Пионерское. Дочь пропагандиста вышла из авто, а уже через 100 метров оно взлетело в воздух.

Отметим, что Захар Прилепин – известный русский писатель и пропагандист. С начала войны в Украине 2014 он активно поддерживал россиян и одобрял войну. В январе этого года стало известно, что Прилепин якобы настолько проникся идеей оккупации Украины, что сам "подписал контракт с Росгвардией".

Напомним, за минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 560 российских захватчиков.

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