Подрыв пути в Крыму: разведка Британии объяснила, как это повлияло на поставки окупантов

18 мая 2023 года под сошедший с рельсов поезд под Симферополем заблокировал единственный железнодорожный путь в порт Севастополя, где расположен Черноморский флот России.

Об этом говорится в своде Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как сообщает разведка, РФ быстро начнет ремонт линии, несмотря на это, случай нарушит доставку грузов и, возможно, вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр" для ЧФ.

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"Любая диверсия в этом чувствительном районе еще больше усилит опасения Кремля относительно его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в обеспечении войны России в Украине", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, подрыв пути во временно оккупированном Крыму 18 мая мог быть работой местных партизан, но нанесенное повреждение задержит снабжение врага амуницией и боеприпасами на относительно короткий промежуток времени.

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