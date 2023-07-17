Подрыв склада боеприпасов окупантов: на Бердянском направлении зацвела "бавовна"

Предварительно известно о попадании или подрыве состава боеприпасов окупантов.
На Бердянском направлении еще одна мощная "бавовна".
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
"Сообщают о попадании или подрыве склада боеприпасов окупантов, который был расположен рядом с селом Новозлатополье в Запорожской области", — говорится в сообщении.
Напомним, чеченские добровольцы помогают украинским силам выбивать оккупационную армию с оккупированных территорий.
Кроме того, за прошедшую неделю украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины.
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