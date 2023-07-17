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Подрыв склада боеприпасов окупантов: на Бердянском направлении зацвела "бавовна"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2090
Время на прочтение
1 мин
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Подрыв склада боеприпасов окупантов: на Бердянском направлении зацвела "бавовна"

На Бердянском направлении еще один мощный "хлопок".

Предварительно известно о попадании или подрыве состава боеприпасов окупантов.

На Бердянском направлении еще одна мощная "бавовна".

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Сообщают о попадании или подрыве склада боеприпасов окупантов, который был расположен рядом с селом Новозлатополье в Запорожской области", — говорится в сообщении.

На Бердянському напрямку зацвіла бавовна / ©
На Бердянському напрямку зацвіла бавовна

Напомним, чеченские добровольцы помогают украинским силам выбивать оккупационную армию с оккупированных территорий.

Кроме того, за прошедшую неделю украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2090
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