Подрыв ТЦК в Ровно: СБУ установила обстоятельства вербовки террориста

СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, атаковавшего здание ТЦК в Ровно. Российские спецслужбы взорвали его как лишнего свидетеля.

Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается, оккупанты организовали теракт в Ровенском областном ТЦК 1 февраля, использовав "втемную" завербованного агента. Его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

"Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони. За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання", — йдеться у відомстві.

Агент прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством, которое было замаскировано в туристическом рюкзаке. Установлено, что взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удален доступ спецслужбы РФ. Еще один гаджет с "дистанционным управлением" фигурант держал в своих руках, заходя в здание ТЦК.

"С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВП по вызову", — детализировали в СБУ.

В настоящее время идет расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, в субботу, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Есть пострадавшие.

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