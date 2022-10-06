Подрывают дамбы и с здания: в Генштабе заявили, что оккупанты продолжают тактику выжженной земли в Украине

Оккупанты продолжают применить тактику выжженной земли в Украине. Во время отступления враг взорвал дамбу, что привело к подтоплению населенного пункта Райгородок Донецкой области.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 6 октября.

"По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотического отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок", — говорится в сообщении.

В Кадиевке враг массово уничтожает архивы и копии документов, особенно содержащих историю оккупации. А в Сватово захватчики заменяли основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

Напомним, что российские оккупанты впервые с конца лета запустили ракеты по Украине с территории Беларуси.