Подрывом Каховской ГЭС россияне пытаются остановить ВСУ, но наступление украинцев будет по другим направлениям — эксперт

Оккупанты пытаются свести на нет любые риски возможных действий украинской армии с пересечением реки Днепр.

Подрывом Каховской ГЭС оккупанты пытаются задержать действия ВСУ.

Такое мнение высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Такие сооружения, как АЭС и ГЭС защищаются Женевской конвенцией, которая не позволяет использовать подрыв этих объектов с целью достижения военных целей. Оккупанты игнорируют какие-либо правовые нормы. Длина дамбы Каховской ГЭС около 3,5 км. Весь этот участок взорван, что влечет затопление. Военный смысл в подрыве дамбы минимальный", — рассказал Згурец.

По его словам, после подрыва Каховской ГЭС оккупанты надеются, что образуется так называемая "полоса безопасности", которую украинским военным якобы будет трудно пересечь.

"Будет затоплен населенный пункт Олешки, часть Кинбурнской косы, где враг пытался удерживать свои подразделения. Оккупанты пытаются минимизировать любые риски возможных действий украинской стороны с пересечением реки. Оккупанты надеются, что образуется полоса безопасности, которую пересечь украинской стороне будет тяжело. Это не повлияет на действия украинской армии. Наступательные действия ВСУ будут иметь успех на других направлениях", — добавил Згурец.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В Херсонской области началась эвакуация населения, а президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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