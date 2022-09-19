Подрывы автомобилей на минах, сильные обстрелы оккупантов и раненые люди: как прошли сутки на Харьковщине

Российские оккупанты не только продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины, но и оставили после бегства немало мин.

За прошедшие сутки на Харьковщине 6 человек взорвались на минах.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Российские оккупанты за 18 сентября обстреливали населенные пункты Харьковщины вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. В результате обстрелов войск РФ повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

"К сожалению, есть пострадавшие. В Купянске ранение получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина", – уточнил Синегубов.

Кроме того, после побега оккупантов на освобожденных территориях Харьковщины очень высока минная опасность. За прошедшие сутки на минах взорвались 6 мирных жителей.

По данным властей, два человека взорвались на авто в Дергачевском районе, еще двое – в Изюмском, двое – в Чугуевском. Все они госпитализированы с ранениями.

"В очередной раз призываю всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными. Избегайте обочин дорог, лесополос и второстепенных дорог. Передвигайтесь только там, где уже проведено разминирование", — подчеркнул чиновник.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Украинские защитники продолжают бить оккупантов и наносить врагу ощутимые потери.

Напомним, в Харьковской области россияне из танка расстреляли авто с гражданскими, есть жертвы.

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