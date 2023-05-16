Подсанкционное сирийское судно: Генштаб сообщил, как оккупанты пытаются вывезти похищенное зерно

Оккупанты продолжают грабить население Украины. Они присваивают зерновой урожай мирных граждан.

Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria.

Об этом говорится в строительстве Генштаба 16 мая.

Чем россияне обстреливали Украину

Командование Генштаба сообщило, что в течение суток противник нанес:

27 ракетных,

37 авиационных ударов,

совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

По информации командования, для нанесения ракетных ударов враг использовал:

6 аэробалистических ракет "Кинжал",

9 крылатых ракет "Калибр",

10 ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М), из которых все были уничтожены нашими защитниками.

Еще две ракеты из С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

"Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура", — говорится в строительстве.

Ситуация на фронтах

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки на Харьковщине.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Враг нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирно, Северск и Красное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Верхнекаменному,Торскому, Спорному Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационных ударов по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Остро, Марьинке, Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Угледар и Большая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Прасковьевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. Между тем, осуществил артобстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Украинская авиация

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три – по зенитно-ракетным комплексам противника. За эти сутки наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БпЛА “Shahed” и 2 разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 5 районов сосредоточения живой силы, три станции радиоэлектронной борьбы, два состава боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

Напомним, в Киеве ЗРК "Patriot" уничтожил 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые запустили россияне. Это разрушило всю враждебную стратегию относительно якобы конфликта с НАТО.

Также украинская ПВО сбила российские "Калибры" над Николаевщиной.

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