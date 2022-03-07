Подсанкционный российский олигарх Дерипаска заявил, что хочет скорейшего мира

Весь мир и Россия "после этого" будут другими, заявил предприниматель.

Российский олигарх Олег Дерипаска, против которого рядом государств введены санкции, заявил о необходимости "скорейшего мира" в Украине.

Об этом олигарх написал в Сети 7 марта.

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Так, Дерипаска прокомментировал выступление на TED израильского историка Юваля Ноа Харари о вторжении России в Украину. Бизнесмен согласился с историком, что "нам нужен мир".

"Я не во всем могу, конечно, согласиться с Харари. Для меня он всегда пытался быть специально политкорректным, а чтобы оставаться объективным историком – это не самая лучшая позиция. Но в одном я, да и многие, наверное, в России согласны – нам нужен мир”, – говорится в сообщении олигарха.

"Нам нужен мир как можно быстрее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата – это второе, в чем я с ним (Харари – ред.) согласен. Весь мир после этих событий будет другим, и Россия будет другой", – добавил Дерипаска.

Напомним, 5 марта в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили, что в окружении президента России Владимира Путина начался раскол из-за массовых санкций Запада против российской элиты. В частности, в тот момент публично против российской агрессии выступили 6 олигархов, в том числе и основатель "Русала" Олег Дерипаска.

Добавим, что накануне стало известно, что в Сумской области могут национализироваться Глуховский карьер кварцитов, который через цепочку компаний принадлежит Дерипаске.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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