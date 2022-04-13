Подстроились под обстоятельства и "разминируют" территории: на Киевщине мошенники придумали новый способ обмана

В ГСЧС акцентируют внимание: они не имеют никакого отношения к нечистым на руку людям.
В Украине появился новый вид мошенничества: не чистые на руку люди ходят по домам в Киевской области и предлагают за деньги обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, мошенники предлагают местным жителям платные услуги по разминированию территорий. В ДСНС акцентируют: они не имеют никакого отношения к нечистым на руку людям. Все работы по очищению территорий от российских бомб проводятся бесплатно.
“Украинская земля богата не только смелыми воинами, но и, к сожалению, затейливыми мошенниками. Кто-то отдает последнее – деньги, силы, здоровье, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от последствий “освобождения” по-русски. А кто-то наживается на горе человеческом и общенациональной беде. Будьте внимательны к тем, кто предлагает подобные услуги и сообщайте о таких случаях на номер “102”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что в Черниговской области строители продолжают ремонтировать разрушенные российскими оккупантами мосты.
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