"Подступы к позициям ВСУ просто усеяны телами врагов": Маляр рассказала о тяжелых боях за удержание Соледара

Враг не считается с большими потерями своего личного состава и продолжает активно штурмовать, отметила заместитель министра обороны.

Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара.

Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр отметила, что подступы к позициям украинских военных просто усеяны телами погибших бойцов противника.

"Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", — подчеркнула она.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский спрогнозировал, что перегруппировка российских войск в районе Соледара не приведет к захвату врагом Бахмута, а после поражения оккупанты вынуждены будут остановиться, как в свое время – после штурма Северодонецка и Лисичанска.

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