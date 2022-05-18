Подступы к Запорожью укрепили с расстояния, чтобы в случае прорыва, в город не долетала артиллерия и "Грады"

Подступы к Запорожью укрепили с расстояния, чтобы в случае прорыва, в город не долетала артиллерия и "Грады"

Кольцо третьей линии обороны завершили возводить в Запорожье – город готовится к защите, системы укреплений там тянутся на многие километры.

Военные сравнивают сооружения с линией Манергейма и говорят укрепить происки в областной центр удалось благодаря героизму защитников Мариуполя – именно эти ребята сковали наступление врага на Запорожском направлении, говорится в ТСН.

Лабиринтами окутаны буквально все подходы к Запорожью, и это еще не завершенная работа. Это запасные позиции на случай, если врагу таки удастся приблизиться к областному центру. Пока наши военные сдерживают врага под Ореховым, Каменским и Гуляйполем, ребята устраивают позиции, где встретят рашистов в случае прорыва.

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Только на этом участке лабиринт траншей тянется на несколько километров. Последнюю линию укреплений решили возводить на значительном расстоянии от Запорожья. «Некоторые города окопали, ну это такая история. А она должна быть расположена так, чтобы в город не долетало, да? Дешевое – артиллерия, «Грады» и все такое. То есть все линии обороны они расположены с учетом того, что в город массовые средства артиллерийского поражения не должны доставать», — объясняет председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Сейчас ребята производят последние обустройства. Завозят генераторы, в блиндажах сбивают полки для передышки. «Настил, а потом из поддонов стеллажи делаются, и личный состав может спать, отдыхать или при обстреле – в укрытие, в блиндаж», — говорят ребята.

Блиндажи укрепляют бревнами в три наката. Обязательное условие – запасной выход, через который можно спастись в экстренных случаях

Систему укреплений под Запорожьем сравнивают с линией Манергейма, которую в прошлом веке так и не смогли прорвать россияне во время советско-финской войны. «Мы можем вплоть до тяжелой техники принимать. Есть для этого все средства, и сама линия позволяет – сделана грамотно – позволяет удержать тяжелую технику противника», – объясняют военные.

Несколько линий обороны построены со всех сторон областного центра. За возможность укрепить город ребята в первую очередь обязаны защитникам Мариуполя, которые 82 дня сковывали вражеские силы от наступления, в том числе и в Запорожье.

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