Подтопили сами себя: Жданов рассказал, как оккупанты создали себе проблемы на Херсонщине

Российские войска подтопили сами себя на Херсонском направлении, нанеся удары по дамбе в Кривом Роге.

Из-за ударов по гидросооружениям в Кривом Роге спасателям пришлось сбросить водоснабжение, что подняло уровень воды в р. Ингулец, которая также протекает на территории временно оккупированной Херсонской области.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

"ГСЧС приняла меры, чтобы обеспечить более быстрый водосброс. Это подняло уровень воды в г. Ингулец. Сегодня, через сутки после удара по гидросооружениям, на территории Херсонской области в г. Ингулец поднялся уровень воды. Россияне подполи сами себя. Это та самая река, через которую российские войска пытаются обустроить понтонные переправы. Это та самая река, через которую проложен Дарьевский мост, который мы разбомбили для того, чтобы разбить группировку российских войск на две части. Теперь, как поднялся уровень воды, то не может идти речь о понтонных переправах.", — отметил он.

Напомним, 14 сентября Россия нанесла удар по гидросооружениям в Кривом Роге Днепропетровской области. Из-за российской ракетной атаки уровень воды на разных участках реки поднялся от 1 до почти 2 метров. Спасатели и соответствующие службы всю прошлую ночь сражались с последствиями российского ракетного удара.

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