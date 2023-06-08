Подтопление Херсона и леворежья региона: появились новые спутниковые снимки последствий подрыва ГЭС

Журналисты сравнили фото региона за сутки до и через сутки после разрушения Каховской ГЭС.

Вечером среды, 7 июня, в сети опубликовали новые спутниковые снимки Planet Labs с последствиями подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы".

На фото можно увидеть значительное подтопление южной части Херсона и временно оккупированных населенных пунктов Голая Пристань, Олешки и Кардашинка.

Журналисты-расследователи сравнили фото региона за сутки до и через сутки после разрушения Каховской ГЭС.

Напомним, во временно оккупированных Олешках воины ВСУ спасли семью с двумя детьми. Перед этим наши защитники им с дрона сбрасывали воду. Теперь мать и двое детей находятся в Херсоне.