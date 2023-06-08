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Подтопление Херсона и леворежья региона: появились новые спутниковые снимки последствий подрыва ГЭС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
597
Время на прочтение
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Подтопление Херсона и леворежья региона: появились новые спутниковые снимки последствий подрыва ГЭС

Спутниковый снимок последствий взрыва Каховской ГЭС. Фото: Maxar Technologies.

Журналисты сравнили фото региона за сутки до и через сутки после разрушения Каховской ГЭС.

Вечером среды, 7 июня, в сети опубликовали новые спутниковые снимки Planet Labs с последствиями подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы".

На фото можно увидеть значительное подтопление южной части Херсона и временно оккупированных населенных пунктов Голая Пристань, Олешки и Кардашинка.

Журналисты-расследователи сравнили фото региона за сутки до и через сутки после разрушения Каховской ГЭС.

Напомним, во временно оккупированных Олешках воины ВСУ спасли семью с двумя детьми. Перед этим наши защитники им с дрона сбрасывали воду. Теперь мать и двое детей находятся в Херсоне.

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Просмотры
597
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