Подтопление Херсона и леворежья региона: появились новые спутниковые снимки последствий подрыва ГЭС

Журналисты сравнили фото региона за сутки до и через сутки после разрушения Каховской ГЭС.
Вечером среды, 7 июня, в сети опубликовали новые спутниковые снимки Planet Labs с последствиями подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы".
На фото можно увидеть значительное подтопление южной части Херсона и временно оккупированных населенных пунктов Голая Пристань, Олешки и Кардашинка.
Журналисты-расследователи сравнили фото региона за сутки до и через сутки после разрушения Каховской ГЭС.
Напомним, во временно оккупированных Олешках воины ВСУ спасли семью с двумя детьми. Перед этим наши защитники им с дрона сбрасывали воду. Теперь мать и двое детей находятся в Херсоне.
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