Подтопление на Херсонщине: оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, 6 человек ранены

Гражданские жители подтопленных территорий, которые контролирует враг, пытались самостоятельно выбраться в более безопасное место, ведь россияне не проводят эвакуацию.

Российские оккупанты атаковали лодку с гражданскими, которые эвакуировались с захваченного врагом левого берега на Херсонщине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Оккупанты открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Гражданские добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых.

Ранее сообщалось, что оккупнты закрыли подтопленные Олешки на выезд. Местные жители сидят без воды, газа и света. Враг эвакуирует только тех, кто взял российский паспорт.

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