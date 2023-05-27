Подтверждают свою недееспособность: в Офисе президента отреагировали на условия России для завершения войны

По словам Михаила Подоляка, абсурдные условия врага подтверждают его недееспособность.
В Кремле выдвинули условия для завершения войны на территории Украины. Абсурдные заявления противника лишь подтверждают его недееспособность.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Требования России" устами МИД России скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны только "встречные условия Украины", — пишет Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, для завершения войны необходимо, чтобы страна-агрессор выполнила следующие условия:
- Россия вывела свои войска с суверенной территории Украины;
- Россия признала, что СССР распался, а у постсоветских стран весь объем суверенитета;
- Россия выдала военных преступников и авторов войны;
- Россия укрепила зону демилитаризации на своей территории;
- Россия сократила наступательное вооружение;
- проведение Международной конференции по организации контроля за ядерным арсеналом России;
- юридическая фиксация программы репарационных выплат со стороны России;
- Россия должна отказаться от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.
Напомним, в министерстве иностранных дел России выдвинули новые "условия" окончания войны. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным.
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