Подтверждают свою недееспособность: в Офисе президента отреагировали на условия России для завершения войны

По словам Михаила Подоляка, абсурдные условия врага подтверждают его недееспособность.

В Кремле выдвинули условия для завершения войны на территории Украины. Абсурдные заявления противника лишь подтверждают его недееспособность.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Требования России" устами МИД России скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны только "встречные условия Украины", — пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, для завершения войны необходимо, чтобы страна-агрессор выполнила следующие условия:

Россия вывела свои войска с суверенной территории Украины;

Россия признала, что СССР распался, а у постсоветских стран весь объем суверенитета;

Россия выдала военных преступников и авторов войны;

Россия укрепила зону демилитаризации на своей территории;

Россия сократила наступательное вооружение;

проведение Международной конференции по организации контроля за ядерным арсеналом России;

юридическая фиксация программы репарационных выплат со стороны России;

Россия должна отказаться от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Напомним, в министерстве иностранных дел России выдвинули новые "условия" окончания войны. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным.

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