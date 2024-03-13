Подтверждена ли гибель Пригожина: неожиданное заявление спикера ГУР

Достоверных фактов, которые могли бы подтверждать, что бывший главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб, нет.

Об этом заявил в комментарии телеканала Freedom спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Новых данных об этом [гибели Пригожина] нет. И фактов, которые позволили бы утверждать, что Пригожин мертв, по состоянию на сегодняшний день [тоже] нет", — неожиданно заметил он.

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Ранее глава Главного управления разведки при Министерстве обороны в интервью Financial Times тоже посоветовал не спешить с выводами о смерти предводителя ЧВК "Вагнер".

"Нет никакого доказательства того, что он мертв", — ответил он на вопрос журналиста.

Как сообщалось ранее, частный самолет Пригожина упал на землю в Тверской области РФ 23 августа 2023 года. Никто из 10 находившихся на борту человек не выжил в катастрофе. Среди погибших во время полета, кроме самого Евгения Пригожина, называли командира этой группировки наемников Дмитрия Уткина по прозвищу "Вагнер".

До сих пор неясно, почему произошла катастрофа. Ранее президент РФ Владимир Путин высказал предположение, распространенное российскими пропагандистами, что пассажиры самолета могли сами взорвать гранату в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Западная пресса предполагает, что за крушением стоит собственно Владимир Путин, который хотел наказать Пригожина за его бунт, известный как "марш на Москву".

Напомним, в Тверской области России на месте авиакатастрофы, в которой якобы разбился Евгений Пригожин, установили мемориал, которым чествуют "русского богатыря" и "создателя сильнейшей армии мира".

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