Подтвержденные потери российских танков достигли "юбилейного" показателя — Коваленко

По состоянию на 9 мая, когда в РФ традиционно хвалятся своей "победой над фашизмом" и устраивают военный парад на Красной площади в Москве, зафиксирован очередной "круглый" показатель верифицированных потерь российских танков.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации проверена и подтверждена информация об уничтожении, повреждении, захвате в качестве трофеев в общей сложности 3 000 российских танков.

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“Подчеркну, что речь идет именно о верифицированных данных, от реальных отличающихся всегда в меньшую сторону. Но круглая цифра остается круглой!" – написал Коваленко в соцсетях.

Напомним, ранее военный обозреватель Александр Коваленко сообщил, что у России нет полноценного серийного производства танков, большинство "новых" бронемашин в оккупационной армии — это те, которые прошли восстановление и модернизацию.

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