Подтянули химическую бригаду: украинский военный рассказал об адских штурмах Авдеевки оккупантами

По словам украинского военного, сейчас оккупанты хотят перехватить инициативу на поле боя.

Россия сконцентрировала в районе Авдеевки несколько армий, даже подтянула туда единственную химическую бригаду, чтобы взять город.

Об этом рассказал военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала Эспрессо.

"Авдеевка является политическим вопросом для россиян. У них на вооружении стоят ТОС-1А "Солнцепек", "Буратино". Авдеевка сильно стянула их войска и требует большой концентрации их сил. Но за месяц времени враг не смог добиться результата. Конечно, это тоже изматывает наши ресурсы и войска", — заметил Тимочко.

По его словам, сейчас оккупанты хотят перехватить инициативу на поле боя.

"Одно дело постоянно находиться в наступлении, и ударяться волнами в линию обороны. Совсем другое, когда есть наступательная инициатива. Когда войска прорывают вражескую линию фронта, когда командование определяет направления удара. Когда враг не может сконцентрировать силы на направлениях ударов бронегрупп", — сказал он. он.

Напомним, британская разведка оценила, смогут ли россияне захватить коксохимический завод в Авдеевке.

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