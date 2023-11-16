Подтянули химическую бригаду: украинский военный рассказал об адских штурмах Авдеевки оккупантами

По словам украинского военного, сейчас оккупанты хотят перехватить инициативу на поле боя.
Россия сконцентрировала в районе Авдеевки несколько армий, даже подтянула туда единственную химическую бригаду, чтобы взять город.
Об этом рассказал военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала Эспрессо.
"Авдеевка является политическим вопросом для россиян. У них на вооружении стоят ТОС-1А "Солнцепек", "Буратино". Авдеевка сильно стянула их войска и требует большой концентрации их сил. Но за месяц времени враг не смог добиться результата. Конечно, это тоже изматывает наши ресурсы и войска", — заметил Тимочко.
По его словам, сейчас оккупанты хотят перехватить инициативу на поле боя.
"Одно дело постоянно находиться в наступлении, и ударяться волнами в линию обороны. Совсем другое, когда есть наступательная инициатива. Когда войска прорывают вражескую линию фронта, когда командование определяет направления удара. Когда враг не может сконцентрировать силы на направлениях ударов бронегрупп", — сказал он. он.
Напомним, британская разведка оценила, смогут ли россияне захватить коксохимический завод в Авдеевке.
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