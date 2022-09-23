Подвесят за ноги или отправят в "ДНР": эксперт рассказал, зачем Путину обмен кума Медведчука

Эксперт Максим Джигун считает, что у власти России есть свои планы на Виктора Медведчука, а потому согласились на обмен кума Путина на 200 пленных украинских военнослужащих.

Обмен военнопленных, в результате которого более 200 украинских героев вернулись домой, является историческим моментом для Украины. В то же время, в том, что он состоялся, важный фактор Медведчука.

Такое мнение высказал эксперт по социально-политическим вопросам, политолог и аналитик Максим Джигун в интервью ТСН.

"Это исторический момент в украинской государственности. Нельзя вспомнить за последнее время, чтобы столь серьезная работа проводилась СБУ, Минобороны, Главным управлением разведки, Офисом президента. Все это свидетельствует о том, что позиции Украины глобально усиливаются. Еще несколько месяцев назад предусмотреть выход из сложившейся ситуации, особенно в обмене военнопленных "азовцев", которые были приговорены к смертной казни, а они оказались дома, едут в свои семьи, видят своих жен, мужей, детей. Это огромное достижение для государства, которое удалось получить", — сказал он.

Джигун добавил, что Кремль согласился обменять украинских военных на Медведчука, потому что нашли для кума Путина назначение.

"Мне кажется здесь очень важный фактор Медведчука. Казалось бы, человек сидел спокойно 5 месяцев в изоляторе, смотрел новости и был изолирован от общества, а тут внезапно его обменивают на 200 украинских военных. Кажется, что это абсолютно неравнозначный обмен: за одного Медведчука 200 украинских воинов Здесь, мне кажется, очень важная роль в том, что наконец-то в Кремле нашли назначение для Медведчука, его очень хотят видеть и общаться, вероятно подвесить за ноги и спросить, куда пошли средства на расследование ситуации в Украине, почему это не привело к результату", – отмечает эксперт.

В то же время он рассказал, что существуют слухи о возможном назначении Медведчука "вожаком" так называемой "ДНР".

"Также ходят слухи, что Медведчук должен возглавить так называемую "ДНР" вместо Пушилина и должен заниматься там реализацией задач. Его должны туда отправить потому, что: во-первых, его не жалко, а, во-вторых, все понимают, что он есть" носителем чувствительной для России информации и он ориентируется в теме.При предыдущей власти он занимался обменами, ездил на территорию "ДНР", общался с их предводителями. Мне кажется, в этом будет его основная сейчас функция. Есть опасения в Кремле, что он захочет сбежать еще раз в Украине и сидеть здесь в изоляторе, чем ждать смерти в Донецке или в каком-то другом оккупированном городе. Но тем не менее, обмен состоялся", — говорит он.

Напомним, что Подоляк объяснил, почему пятеро уволенных командиров "Азовстали" не могут вернуться из Турции домой.